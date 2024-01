Polska górą w meczu z Ukrainą! Ważne zwycięstwo siatkarek

Polskie siatkarki sięgnęły po swoje czwarte zwycięstwo podczas tegorocznej edycji mistrzostw Europy Wschodniej (EEVZA) U20. Triumfatorki turnieju rozgrywanego w Szawlach na Litwie awansują do mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej.

Polskie siatkarki w swoim czwartym meczu podczas turnieju odbywającego się na Litwie rywalizowały z reprezentacją Ukrainy. Biało-Czerwone wygrały to spotkanie w trzech setach (28:26, 25:22, 25:20), tym samym po raz czwarty przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę na mistrzostwach Europy Wschodniej.

W niedzielę reprezentantki Polski rozegrają swój ostatni mecz na mistrzostwach. O godzinie 13:30 zmierzą się z reprezentacją Azerbejdżanu. Warto zaznaczyć, że rozgrywany obecnie turniej jest bardzo istotny. Triumfatorki tej imprezy zapewnią sobie bowiem awans na mistrzostwa Europy U20.

- Do wywalczenia awansu na mistrzostwa Europy potrzeba nam zdaje się wygrania jednego seta w meczu z Azerbejdżanem, ale my nie zamierzamy kalkulować. Chcemy wygrać ostatnie spotkanie, po to tutaj przyjechaliśmy. Trzeba pochwalić cały zespół za grę w meczu z Ukrainą i w poprzednich spotkaniach. Sobotnie starcie było bardzo trudne. Graliśmy z wymagającym rywalem, którego zawodniczki występują w macierzystnej ekstraklasie. Szczególnie chciałbym pochwalić wszystkie dziewczyny za wychodzenie w meczu z Ukrainą z bardzo trudnych sytuacji - podkreślił trener Miłosz Majka cytowany na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Wyniki meczów polskich siatkarek w turnieju EEVZA:

2024-01-03: Polska – Litwa 3:0 (25:17, 25:13, 25:16)

2024-01-04: Polska – Estonia 3:1 (23:25, 25:8, 25:15, 25:14)

2024-01-05: Polska – Łotwa 3:0 (25:21, 25:14, 25:22).

2024-01-05: Polska – Ukraina 3:0 (28:26, 25:22, 25:20).

🇵🇱 Biało-Czerwone mają za sobą kolejny dobry mecz w Mistrzostwach Europy Wschodniej U20 i wygrywają w trzech setach z Ukrainą 🤩



Ostatnie spotkanie jutro 👉 początek o 13:30



✅ Polska-Ukraina 3️⃣:0️⃣ (28-26; 25-22; 25-20) pic.twitter.com/giewk07ODe — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) January 6, 2024

AA, Polsat Sport