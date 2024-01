Już na początku meczu boisko z powodu urazu opuścił środkowy rzeszowian Jakub Kochanowski. Po minimalnej przewadze gości (6:8), do głosu doszli siatkarze Trefla. Gra się wyrównała, ale to gdańszczanie lepiej rozegrali końcówkę. Byli skuteczniejsi w ataku, punktowali blokiem i to właśnie blok zamknął tę część meczu (25:20).

Drugą odsłonę udanie rozpoczęli gdańszczanie (8:5), ale przyjezdni szybko odrobili straty (9:9). Przez pewien czas obie ekipy toczyły wyrównaną walkę, końcówka znów jednak potoczyła się po myśli ekipy z Gdańska. Po ataku Mikołaja Sawickiego gospodarze mieli piłkę setową przy stanie 24:21, rywale obronili się w dwóch akcjach, ale Kewin Sasak wyjaśnił sprawę mocnym atakiem (25:23).

Początek trzeciej partii to lepsza gra siatkarzy z Rzeszowa (5:8), którzy przez pewien czas utrzymywali kilkupunktową zaliczkę (10:13). Gospodarze wyrównali (14:14), a później, po asie i skutecznym ataku Sasaka odskoczyli na trzy oczka (20:17). Rzeszowianie odrobili straty po punktowym bloku Karola Kłosa (23:23), a zakończona rywalizacją na przewagi końcówka seta przyniosła sporo emocji. Zaciętą walkę rozstrzygnął asem serwisowym Yacine Louati (31:33).

Czwarta odsłona toczyła się przy minimalnej przewadze drużyny z Gdańska (8:6, 14:12). W końcówce, po punktowym bloku gospodarze odskoczyli na trzy oczka (21:18). Po kolejnej akcji doszło do sporego zamieszania – rzeszowianie kwestionowali decyzję arbitrów, dotyczącą przebicia piłki nad antenką. Ostatecznie punkt przypadł Treflowi. Gospodarze wygrali też trzy ostatnie akcje meczu – Piotr Orczyk i Karol Urbanowicz skutecznie atakowali, a punktowy blok zakończył rywalizację (25:19).

Najwięcej punktów: Kewin Sasak (20), Piotr Orczyk (20), Mikołaj Sawicki (10), Patryk Niemiec (10), Karol Urbanowicz (10) – Trefl; Jakub Bucki (17), Karol Kłos (12), Yacine Louati (12), Bartłomiej Mordyl (10) – Asseco Resovia. Dominacja gospodarzy w bloku (16–7). MVP: Piotr Orczyk (19/24 = 79% skuteczności w ataku + 1 blok).

Trefl Gdańsk – Asseco Resovia 3:1 (25:20, 25:23, 31:33, 25:19)

Trefl: Karol Urbanowicz, Kewin Sasak, Mikołaj Sawicki, Patryk Niemiec, Kamil Droszyński, Piotr Orczyk – Jan Franchi Martinez (libero) oraz Jakub Czerwiński, Aliaksei Nasevich, Janusz Gałązka. Trener: Igor Juricić.

Resovia: Klemen Cebulj, Karol Kłos, Fabian Drzyzga, Torey DeFalco, Jakub Kochanowski, Jakub Bucki – Paweł Zatorski (libero) oraz Krzysztof Rejno, Stephen Boyer, Łukasz Kozub, Bartłomiej Mordyl, Yacine Louati, Adrian Staszewski. Trener: Giampaolo Medei.

Wyniki meczów 15. kolejki PlusLigi:

2024-01-05: Projekt Warszawa – Exact Systems Hemarpol Częstochowa 3:1 (25:21, 23:25, 25:19, 25:21)

2024-01-05: Barkom-Każany Lwów – PGE GiEK Skra Bełchatów 2:3 (22:25, 26:24, 16:25, 25:20, 10:15)

2024-01-06: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel 1:3 (25:23, 22:25, 22:25, 24:26)

2024-01-06: Trefl Gdańsk – Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (25:20, 25:23, 31:33, 25:19)

2024-01-07: Aluron CMC Warta Zawiercie – PSG Stal Nysa (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2024-01-07: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Indykpol AZS Olsztyn (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport Extra)

2024-01-07: Bogdanka LUK Lublin – GKS Katowice (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-01-08: KGHM Cuprum Lubin – Enea Czarni Radom (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport