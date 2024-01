Człowiek Roku 2023! Kolejna nagroda dla polskich siatkarzy

W niedzielne popołudnie w hotelu Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport polscy siatkarze wraz z trenerem Nikolą Grbiciem odebrali nagrodę "Człowiek Roku" za ich ubiegłoroczne osiągnięcia. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała ubiegłoroczne zmagania, wygrywając wszystko, co było do wygrania – triumfowali w Lidze Narodów, mistrzostwach Europy i zdobyli kwalifikację na igrzyska w Paryżu, a także obronili pozycję lidera światowego rankingu.

Zobacz także: Reprezentacja Polski siatkarzy Drużyną Roku 2023. "Ten rok uważany jest za najlepszy w historii naszej dyscypliny"

Redakcja tygodnika "Wprost" od 1991 nagradza osoby, które w minionym roku wywarły największy wpływ na życie społeczne, polityczne czy gospodarcze w Polsce. Po raz pierwszy to prestiżowe wyróżnienie otrzymała reprezentacja Polski siatkarzy.





Tak było na gali Człowieka Roku „Wprost”. Polscy siatkarze nagrodzeni za historyczne sukcesy



Relacja:👉https://t.co/1VDkasHYuf#CzłowiekRoku2023Wprost pic.twitter.com/3kFmXs2FJm — WPROST.pl (@TygodnikWPROST) January 7, 2024

W historii tej nagrody dopiero po raz piąty została przyznana za osiągnięcia sportowe – w 2007 Człowiekiem Roku wybrany został ówczesny trener piłkarskiej reprezentacji Polski Leo Beenhakker, w 2010 wybitna biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk, w 2016 reprezentacja Polski w piłce nożnej, a w 2021 Robert Lewandowski.

RM, Polsat Sport, pzps.pl