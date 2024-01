Świątek rozbiła rywalkę. 70 minut i po sprawie!

Reprezentacja Polski przechodziła przez kolejne rundy United Cup jak burza. Biało-Czerwoni ograli Brazylię i Hiszpanię w fazie grupowej, a następnie odprawili z kwitkiem Chiny oraz Francję. W wielkim finale czekali na nich natomiast Niemcy.

Format rywalizacji pozostał niezmieniony - po jednym meczu do rozegrania mieli singlistka i singlistka, a na koniec zaplanowano spotkanie w mikście. Jako pierwsza na kort wybiegła Iga Świątek, która mierzyła się z Angelique Kerber.

W początkowej fazie potyczki Niemka postawiła liderce rankingu WTA trudne warunki. Do stanu 3:3 zawodniczki szły łeb w łeb, a Kerber nie oddawała łatwo gemów. Świątek przełamała rywalkę dopiero przy stanie 4:3, zwiększając prowadzenie do wyniku 5:3. W kolejnym gemie wykorzystała natomiast swoje podanie i wygrała seta. Ta odsłona meczu trwała aż 48 minut.

Po krótkiej przerwie całkowicie odmieniło się oblicze spotkania. Polka nie pozwalała Niemce niemalże na nic i bezlitośnie wygrywała kolejne gemy. Doprowadziła do wyniku 5:0, a w następnym to ona była stroną serwującą. Wykorzystała ten fakt bezbłędnie. Przy własnym podaniu wygrała gema do zera, podobnie jak i set, a w konsekwencji - cały mecz.

Iga Świątek - Angelique Kerber 6:3, 6:0

JŻ, Polsat Sport