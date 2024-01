Międzynarodowa Agencja do spraw Integralności Tenisa (ITIA) ogłosiła, że rosyjski tenisista Władysław Iwanow został zdyskwalifikowany na cztery lata za odmowę poddania się kontroli antydopingowej.

Do zdarzenia, za które nałożono na sportowca tak surową karę, doszło we wrześniu 2022 roku podczas turnieju w Casablance w Maroku. Jak podaje ITIA, po jednym z meczów Rosjanin został wyznaczony do kontroli antydopingowej, ale... nieoczekiwanie odmówił i opuścił kort.

ZOBACZ TAKŻE: To on był najlepszym polskim sportowcem 2023 roku zdaniem Igi Świątek

Iwanow wrócił po upływie jakiegoś czasu, zgłaszając gotowość do oddania próbki moczu do analizy, ale przedstawiciele agencji antydopingowej sklasyfikowali już jego wcześniejsze zachowanie jako "odmowę poddania się kontroli na żądanie".

- Zawodnicy, którzy odmawiają poddania się testom, są rzadkością, ale decyzja w sprawie Iwanowa będzie stanowiła dla każdego sportowca mocny sygnał o konsekwencjach takiego działania - powiedziała dyrektor wykonawcza ITIA Karen Moorhouse.

24-letni Władysław Iwanow w najnowszym rankingu ATP sklasyfikowany był na 1357. miejscu.

RI, Polsat Sport