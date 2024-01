Tomasz Świątek przewidział sukces Igi. "Ona zawsze miała to coś"

Świątek była wielką faworytką tegorocznego plebiscytu. Liderka rankingu WTA wygrała w minionym roku wielkoszlemowy French Open oraz prestiżowy WTA Finals. Mimo chwilowej utraty pierwszej pozycji w światowym zestawieniu, odzyskała prym i w nowy sezon weszła jako numer jeden kobiecego tenisa.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek rozbiła rywalkę. 70 minut i po sprawie!

Nie było zatem niespodzianki i Świątek okazała się najlepsza w 89. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na najlepszego sportowca Polski 2023 roku. Nasza zawodniczka obecnie przebywa w Australii, toteż nagrodę w jej imieniu odebrał ojciec Tomasz Świątek. W rozmowie z Polsatem Sport przyznał, że już dziesięć lat temu spodziewał się, że jego córka odniesie sukces.

- To nie była moja pewność. Widziałem w Idze ten potencjał. Ona zawsze miała to "coś" i zawsze była o krok przed swoimi rówieśniczkami. Dawało to duże szanse, że jak dorośnie, to może osiągnąć dobry wynik. Oczywiście po drodze jest bardzo dużo przeciwności - począwszy od pieniędzy, kontuzji poprzez inne dolegliwości. U Igi to wszystko w miarę poukładało się i dzisiaj jest jak jest, z czego bardzo się cieszę - przyznał.

Cała rozmowa z Tomaszem Świątkiem w załączonym materiale wideo.