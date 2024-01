Pierwszą niespodziankę siatkarskiego sezonu 2023/24 już znamy. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn Koźle zakończyła pierwszą rundę fazy zasadniczej na dziewiątym miejscu, a to oznacza, że ekipa z Opolszczyzny nie obroni wywalczonego rok temu w Krakowie Pucharu Polski, gdyż zwyczajnie odpadła z tych rozgrywek. W myśl regulaminu rozgrywek do walki o to trofeum kwalifikuje się sześć najlepszych zespołów z pierwszej części ligowego sezonu.