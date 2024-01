Warto zaznaczyć, że o nowym sponsorze PKOL-u oraz naszej reprezentacji olimpijskiej prezes federacji Radosław Piesiewicz wspomniał już podczas sobotniej Gali Mistrzów Sportu. To znakomita informacja nie tylko dla związku, ale i samych sportowców, którzy dzięki temu będą mogli liczyć na jeszcze większe wsparcie na zbliżających się igrzyskach w Paryżu oraz liczyć na atrakcyjne gratyfikacje w przypadku złotych medali. Mowa m.in. o... mieszkaniach, w czym specjalizuje się firma PROFBUD.

- Rozpoczęliśmy współpracę z firmą PROFBUD. Nie ukrywam, że na samym początku, nawet przed kandydowaniem na prezesa PKOL-u, było moim marzeniem, aby nasi reprezentanci byli traktowani wyjątkowo. W jednym z wywiadów mówiłem o nagrodach w postaci mieszkań dla złotych medalistów igrzysk. Wtedy mało kto w to wierzył. Zdobycie złotego medalu na igrzyskach to mnóstwo wyrzeczeń, poświęceń, godzin, dni w roku. Dla mnie to są najważniejsze osoby, które tworzą polski sport. I dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogę dołożyć cegiełkę w postaci podziękowania za to, co robią - rzekł prezes PKOL, Radosław Piesiewicz.

ZOBACZ TAKŻE: 200 dni do igrzysk. Te daty warto znać

Warto zaznaczyć, że złoci medaliści igrzysk z Paryża w dyscyplinach indywidualnych otrzymają mieszkania dwupokojowe. Pozostali dostaną lokum jednopokojowe.

- PROFBUD od początku swojej działalności zawsze był zaangażowany w sport. Postanowiliśmy, że będziemy wspierać polskich olimpijczyków w dowód ich uznania za ciężką pracę. Inspiracją dla nas jest setna rocznica występów Polski na igrzyskach. Ci medaliści byli i są dla nas autorytetami. Mam nadzieję, że przyczynimy się do tego, że przyszli medaliści będą autorytetami dla przyszłych pokoleń. Tych autorytetów nam brakuje - zaznaczył prezes firmy PROFBUD, Paweł Malinowski.

Umowa została podpisana na igrzyska w Paryżu oraz Mediolanie, z możliwością przedłużenia o kolejne dwie imprezy olimpijskie. Malinowski nie chciał jeszcze zdradzać szczegółów dotyczących przyznawanych mieszkań oraz ich lokalizacji dla tych, którzy sięgną po złoto.

- Przygotowujemy się z taką informacją. Myślę, że za dwa miesiące będziemy mogli pokazać to miejsce. Sądzę, że to będzie projekt nie tylko na skalę Polski, ale i światową - rzekł.

W trakcie konferencji przedstawiono także szereg innych nagród w postaci dzieł sztuki, diamentów i wycieczek dla medalistów igrzysk w Paryżu, ufundowanych przez pozostałych darczyńców. Mogą one zrobić gigantyczne wrażenie.

- Dokładamy do tego 250 tysięcy złotych dla złotych medalistów w sportach indywidualnych. Będą też obrazy, diamenty i wycieczka. Srebrny medal to 200 tysięcy złotych, z obrazem, diamentem i wycieczką. Dla brązowych medalistów to 150 tysięcy złotych z obrazem, diamentem i wycieczką. Nagrody dla sportowców z dyscyplin od dwóch do siedmioosobowych to również 250 tysięcy złotych dla złotych medalistów, 200 tysięcy złotych dla srebrnych medalistów, a dla brązowych 150 tysięcy złotych plus mieszkania od firmy PROFBUD i obraz, diament, a także wycieczka. Dla sportowców w dyscyplinach drużynowych to dwa miliony złotych dla drużyny za złoto, półtora miliona za srebro i milion za brąz - z dziełami sztuki, diamentami i wycieczkami. I to zaczyna się od ośmiu osób i więcej. Do tego nagrody otrzymają trenerzy główni - sto tysięcy złotych, wycieczka, diament, obraz za złoto, 75 tysięcy złotych, wycieczka, diament, obraz za srebro, 50 tysięcy złotych z wycieczką, diamentem i obrazem za brąz - powiedział Piesiewicz.

W przypadku więcej niż jednego medalu zdobytego przez sportowca, nagrody będą zwiększone.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się oficjalnie 26 lipca.