Tours VB - Asseco Resovia Rzeszów, czyli czas na kolejny występ przedstawiciela PlusLigi w siatkarskiej Ligi Mistrzów. Transmisja w Polsacie Sport oraz online w Polsat Box Go.

Asseco Resovia Rzeszów zmierzy się we Francji z Tours VB. Pierwsze spotkanie w hali na Podpromiu w czterech setach wygrała francuska drużyna. To bezpośredni rywal rzeszowian w walce o drugie miejsce w grupie B i awans do fazy pucharowej.

ZOBACZ TAKŻE: 3x25:21! Dobry występ Semeniuka w zwycięskim meczu Perugii

Ekipa trenera Giampaolo Medeiego stanie przed tym trudniejszym wyzwaniem, że w ostatnim spotkaniu ligowym kontuzji doznał podstawowy środkowy Jakub Kochanowski, co wyklucza go z gry na kilka tygodni.

Kiedy mecz Tours - Resovia? O której godzinie?

Mecz Tours - Resovia zostanie rozegrany we wtorek 9 stycznia. Godzina rozpoczęcia spotkania Tours - Resovia to 20.30.

Transmisja meczu Tours - Resovia

Transmisja meczu Tours VB - Asseco Resovia Rzeszów od godziny 20.15 w Polsacie Sport oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport, PAP