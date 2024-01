Niesamowity mecz Jurajskich Rycerzy! Butryn show w europejskich pucharach

Początek pierwszej partii zwiastował równą walkę po obu stronach. Po stronie gości ciężar gry wziąl na siebie Agustin Loser, który prezentował wysoką skuteczność. Zawodził z kolei Ferre Reggers, który nadrabiał blokiem, ale dokładał zbyt mało w elemencie ataku. Obie drużyny szły równo aż do samego końca, aż do końcówki, gdzie dał o sobie znać siatkarski kunszt Karola Butryna. W końcu seta zakończyła fatalna zagrywka w pół siatki po stronie Włochów i mieliśmy wynik 25:23.

Drugi set to już zaznaczenie dominacji zawiercian. Świetnie funkcjonował serwis, który uniemożliwiał Paolo Porro skuteczne rozegranie piłki i zgubienie bloku. Przede wszystkim prawdziwe show na boisku dawał Butryn, który z prawego skrzydła popisywał się atomowymi atakami prosto w boisko mediolańczyków. Wysokie prowadzenie 16:8 szybko przerodziło się w kolejne punkty, a Warta wygrała tego seta 25:19.



Fantastyczna dyspozycja podopiecznych trenera Michała Winiarskiego trwała w najlepsze, choć mediolańczycy stawiali jeszcze opór, ale tylko do stanu 12:12. Silne zagrywki i konsekwentna gra procentowała do samego końca, a Warta była nie do zatrzymania. W końcu losy całego spotkania rozstrzygnął Mateusz Bieniek mocnym atakiem ze środka przy stanie 25:19 kończąc ten mecz.



Aluron CMC Warta Zawiercie - Allianz Milano 3:0 (25:23, 25:19, 25:19)

Ostatnia piłka meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Allianz Milano:

PI, Polsat Sport