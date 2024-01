Osiem goli w derbach Madrytu! Poznaliśmy pierwszego finalistę Superpucharu Hiszpanii

Pierwsze trafienie w tym meczu padło już w szóstej minucie gry. Piłkę z narożnika boiska zacentrował Antoine Griezmann. W polu karnym najlepiej zachował się Mario Hermoso, który strzałem głową pokonał Kepę Arrizabalagę. "Królewscy" doprowadzili do wyrównania niespełna kwadrans później. Ponownie bramka padła po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Tym razem dorzucał Luka Modrić, a skutecznym strzałem głową popisał się Antonio Rudiger.

Na boisku działo się dużo, a spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie. W 29. minucie gry na prowadzenie wyszli podopieczni Carlo Ancelottiego. Dani Carvajal zagrał płasko w pole karne. Tam zagranie przeciął Ferland Mendy. Jego uderzenie kompletnie zmyliło Jana Oblaka. Na odpowiedź "Rojiblancos" trzeba było czekać osiem minut. Tym razem błysnął Grizemann, który efektownym strzałem posłał futbolówkę do siatki.

Warto wspomnieć, że było to jego 174. trafienie w barwach Atletico. W ten sposób stał się najlepszym strzelcem klubu w historii. Do końca pierwszej połowy nie zobaczyliśmy już goli. Piłkarze zeszli na przerwę przy wyniku 2:2.

Jako pierwsi po zmianie stron gola na 3:2 mogli strzelić piłkarze trenera Simeone. Samuel Lino uderzył jednak obok bramki. Później przez pewien czas brakowało dogodnych sytuacji podbramkowych. Przełom nastąpił w 78. minucie spotkania. Po dośrodkowaną z lewego skrzydła piłkę ruszyli Kepa i Alvaro Morata. Bramkarz Realu interweniował bardzo niefortunnie - odbił piłkę w taki sposób, że ta trafiła w Rudigera, po czym wpadła do siatki.

"Królewscy" znowu jednak doprowadzili do wyrównania. W 85. minucie meczu po nie lada zamieszaniu pod bramką Oblaka (strzelali Vinicius Junior i Jude Bellingham, ich uderzenia zostały zablokowane przez bramkarza i obrońców) do piłki dopadł Carvajal. Hiszpan oddał mocny strzał, po którym futbolówka zatrzepotała w siatce.

W końcówce meczu to Real był bliżej przechylenia szali zwycięstwa na swoją stronę. W doliczonym czasie gry o krok od trafienia był Brahim Diaz. Ostatecznie stało się jasne, że konieczne będzie rozegranie dogrywki. Decydujący cios finalnie zadał Real. W 116. minucie gry po centrze Carvajala piłkę pechowo strącił Stefan Savić. Futbolówka pofrunęła nad Oblakiem i wpadła do bramki. Później Atletico postawiło wszystko na jedną kartę i ruszyło do ataku. Oblak opuścił nawet swoją bramkę, żeby pomóc kolegom. Poskutkowało to kontratakiem i golem Brahima Diaza na 5:3. To był ostatni akord tego meczu. Real wygrał i zagra o Superpuchar Hiszpanii ze zwycięzcą meczu Barcelona - Osasuna.

Skrót meczu Real Madryt - Atletico Madryt:

Real Madryt - Atletico Madryt 5:3 p.d. (2:2)

Bramki: Rudiger 20, Mendy 29, Carvajal 85, Savić 116 (sam.), Diaz 120+2 - Hermoso 6, Griezmann 37, Rudiger 78 (sam.)

mtu, Polsat Sport