Łukasz Stanioch to czołowy pięściarz polskiej wagi super średniej. W 2021 roku, podczas gali Polsat Boxing Night, pokonał Roberta Talarka i zdobył frankofoński pas WBC właśnie w tej kategorii. Teraz stanie przed szansą zdobycia tego samego pasa tyle, że w wadze półciężkiej.

- W takiej walce naprawdę, jak w piosence, wszystko się może zdarzyć. Wiem, że Kajetan tak jak ja, chce po prostu wejść do ringu i dać z siebie wszystko. Obaj chcemy wygrać w dobrym stylu. 2 marca chcę wszystkim kibicom, ale przede wszystkim samemu sobie, pokazać twardy bój i pewne zwycięstwo – zapewnia Łukasz Stanioch, który idzie wagę wyżej. Tymczasem Kajetan Kalinowski, jest w trakcie schodzenia właśnie do wagi półciężkiej. Wcześniej bowiem wygrywał turniej w kategorii junior ciężkiej. Obaj spotkają się w środku ringu, po środku kategorii wagowej i w środku swoich karier.



- Łukasz będzie mocnym rywalem, idącym do przodu. Znam jego mocne strony, ale zachowam je dla siebie. – komentuje Kajetan Kalinowski.



Korespondencyjnie panowie już ze sobą walczyli. Obaj w ostatnich walkach bili się z Ukraińcem Maxem Miszczenką, z którym Stanioch tylko zremisował, a Kalinowski wygrał, ale był na deskach. Doświadczenie jednak jest po stronie Staniocha, który w karierze wygrywał m. in.: z byłym Mistrzem Europy Rafałem Jackiewiczem, Ryanem Fordem czy innym byłym czempionem Starego Kontynentu Hadillahem Mohoumadim. Jest pięściarzem technicznym. Kalinowski przeciwstawi mu siłę ciosu, którym nokautował m. in.: olimpijczyka z Rio Igora Jakubowskiego.



- To będzie na pewno dobra walka. Będzie w niej dużo agresji – zauważa Kajetan Kalinowski i dodaje. – Nie wiem kto jest faworytem, nie dbam o to. Nie wiem czy walka potrwa pełen dystans. To co czyni tę walkę interesującym to fakt, że wszystkiego się tu można spodziewać!



- Kajetan będzie przede wszystkim wymagającym przeciwnikiem. Fakt, jego stroną są mocne ciosy, ale myślę, że szybkość będzie po mojej stronie. To będzie na pewno widowiskowy i charakterny bój, bez zbędnej szopki. Szanujemy się wzajemnie i wiem, że wejdziemy do ringu żeby dać kibicom kawał dobrego boksu. Zostawimy w Koszalinie kawał serca – podsumowuje Łukasz Stanioch.



W walce wieczoru gali Rocky Boxing Night w Koszalinie, nad którą patronat tytularny przejęło Kapeo Roberta Rody, Kacper Meyna bronić będzie Mistrzostwa Polski wagi ciężkiej w walce z o wiele bardziej doświadczonym Adamem Kownackim. Także w królewskiej kategorii zobaczymy pojedynek Artura "Bizona" Bizewskiego z czołowym ciężkim MMA Marcinem "Ścianą" Sianosem. Ogłoszono też, że 2 marca w Hali Widowiskowo - Sportowej zobaczymy też starcie Mateusza Polskiego z Damianem Tymoszem w kategorii lekkopółśredniej. Kolejne zestawienia grupa Rocky Boxing Promotion będzie ogłaszała w informacjach prasowych i w mediach społecznościowych. Bilety dostępne na ebilet.pl.

Informacja prasowa