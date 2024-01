W nocy ze środy na czwartek odbyło się losowanie pierwszej rundy Australian Open. Dzięki temu tenisowi kibice dowiedzieli się, z kim na starcie wielkoszlemowego turnieju zmierzą się reprezentanci Polski. Jak się okazało, rywalką Magdy Linette w pierwszej rundzie imprezy w Australii będzie Caroline Wozniacki.

Warto przypomnieć, że Linette w zeszłym roku zaskoczyła wielu fanów i bardzo dobrze zaprezentowała się na Australian Open. Pochodząca z Poznania zawodniczka awansowała do półfinału turnieju. Tam lepsza od niej okazała się jednak Aryna Sabalenka, która pokonała Polkę w dwóch setach.

Wozniacki w 2019 r. wyszła za mąż za byłego koszykarza NBA Davida Lee, a w 2020 r. ogłosiła zakończenie kariery. Urodziła dwójkę dzieci, ale mimo to "ciągnęło" ją do rywalizacji. Zwyciężczyni Australian Open w 2018 r. i dwukrotna finalistka US Open (2009, 2014) zagrała w sierpniowych turniejach w Montrealu i Cincinnati, a następnie w US Open, otrzymując od organizatorów "dziką kartę". Dotarła do 1/8 finału, w której uległa Amerykance Coco Gauff, późniejszej triumfatorce.

W czwartek organizatorzy Australian Open opublikowali w swoich mediach społecznościowych, jakie mecze zostaną rozegrane na samym początku turnieju. Przez to fani zobaczyli, kiedy na kort wybiegnie Linette.

Kiedy mecz Linette na Australian Open? O której godzinie mecz Linette na Australian Open?

Pierwszy mecz Linette na Australian Open zostanie rozegrany w niedzielę 14 stycznia. Godzina meczu Linette w Australian Open nie jest jeszcze znana.

AA, Polsat Sport