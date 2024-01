Wszystko już jasne. Oto droga Igi Świątek do finału. Znamy nazwiska

Australian Open to najważniejsza impreza pierwszej części sezonu. Jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych przyciąga na korty w Melbourne najlepszych tenisistów świata. Przed rokiem triumfowali Novak Djoković i Aryna Sabalenka.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek w końcu się tego doczekała! "Wreszcie"



Tym razem jedną z głównych faworytek do zwycięstwa jest Iga Świątek. Polka zaprezentowała się z dobrej strony podczas zakończonego niedawno United Cup. Choć Biało-Czerwoni musieli w finale uznać wyższość Niemców, indywidualnie liderka światowego rankingu mogła być z siebie bardzo zadowolona.



Obecnie raszynianka skupia się już w pełni na Australian Open. W czwartek w nocy polskiego czasu poznaliśmy drabinkę turniejową. W pierwszej rundzie 22-latka zagra z Sofią Kenin. Amerykanka zajmuje 38. miejsce w rankingu WTA, ale niespełna cztery lata temu była czwarta. To właśnie w 2020 roku doszło do jedynego do tej pory jej meczu ze Świątek. Trzy lata młodsza Polka była górą w finale French Open i sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł.



Kenin natomiast ma w dorobku wygrany Australian Open 2020, ale w kolejnych sezonach nawet nie zbliżyła się do prezentowanego wówczas poziomu. Problemy zdrowotne sprawiły, że spadła do trzeciej setki rankingu WTA. Rok temu w Melbourne odpadła już w pierwszej rundzie.



Kolejne rundy zapowiadają się natomiast dla Świątek bardzo ciekawie. W swoim drugim meczu może trafić albo na zwyciężczynię AO z 2016 roku Angelique Kerber, albo finalistki z 2022 roku Danielle Collins.



Prawdziwe hity - jak przekazał w mediach społecznościowych profil "Z kortu - informacje tenisowe" czekają kibiców od 1/4 finału. Wówczas Polka może trafić na Ostapenko, Vondrousovą, Azarenkę, Navarro lub Giorgi.

🇵🇱 Iga Świątek's potential path - #AusOpen 🏆



📸 Jimmie48 Photography | WTA | #czasnatenis



R1: Kenin

R2: Kerber/Collins

R3: Bouzkova/Noskova/Kessler/Q

R4: Svitolina/Kudermetova/Siniakova/Tomova

QF: Ostapenko/Vondrousova/Azarenka/Navarro/Giorgi

SF:… pic.twitter.com/OE3mhKRJyp — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) January 11, 2024



Jeśli 22-latka dotrze do finału, czekać będzie na nią jedna z najlepszych zawodniczek globu. Chodzi bowiem między innymi o Sabalenkę, Gauff czy Jabeur.

JŻ, Polsat Sport