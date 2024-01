Bielecki, oceniając klasę grupowych rywali stwierdził, że Słowenia jest zawsze niewygodnym zespołem, który może sprawić dużo problemów. Wyspy Owcze "to może żadna marka", ale młodzieżowcy notują w swoich grupach wiekowych dobre wyniki. - Ta drużyna ma potencjał. Na pewno nie będzie łatwo i prosto - ocenił wyspiarską reprezentację. Z kolei Norwegia to jego zdaniem zespół, który w ostatniej dekadzie walczy w światowej czołówce.

ZOBACZ TAKŻE: Terminarz ME piłkarzy ręcznych. Kiedy grają Polacy?

Były reprezentant kraju (259 meczów, 962 gole) wyraził nadzieję, że polska obrona będzie monolitem, który da spokój w ataku. - Kiedy my graliśmy, to bramka zapewniała nam dużo jakości. Sławek Szmal w momentach kryzysowych brał na siebie ciężar gry i potrafił nam wygrywać mecze. Silna bramka, dobra obrona, kontra, to elementy podstawowe w każdym zespole piłki ręcznej - zawyrokował.

Głównych kandydatów do podium tradycyjnie upatruje w zespołach Francji, Danii a także gospodarza imprezy - Niemiec. - Norwegowie też będą chcieli coś udowodnić, że są reprezentacją na medal. Nie można lekceważyć Szwecji, Hiszpanii i Węgier. Mam nadzieję, że te zespoły za bardzo nam nie odjechały i będzie można z nimi powalczyć - ocenił srebrny z 2007 roku i dwukrotnie brązowy (2009 i 2015) medalista mistrzostw świata.

Biało-Czerwoni po raz 11. zagrają w mistrzostwach Europy. Rywalizację zaczną w czwartek w Berlinie, a mecze o medale odbędą się w Kolonii.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Norwegia od godziny 20.30 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP