Medal był blisko! Polka do końca walczyła o medal ME

Dwukrotna brązowa medalistka ME w tej konkurencji (2021, 2023) tym razem nie zdołała stanąć na podium, ale kolejny raz udowodniła, że należy do europejskiej czołówki. Po bardzo udanym sezonie szosowym w barwach amerykańskiej grupy Human Powered Health (6 zwycięstw, w tym dwa w wyścigach World Tour) walczy o kwalifikację do paryskich igrzysk. W piątek wystartuje jeszce w Apeldoorn w olimpijskiej konkurencji omnium, w której sięgała już po medale mistrzostw świata i Europy.



Plonem czwartkowych występów reprezentantów Polski było także szóste miejsce wywalczone przez Alana Banaszka i Wojciecha Pszczolarskiego w wyścigu madison. Polska para na lotnych finiszach zgromadziła tylko cztery punkty, ale zajęła wysoką lokatę dzięki nadrobieniu okrążenia co dało jej 20 punktów. Zwyciężyli w tej konkurencji Niemcy Roger Kluge i Theo Reinhardt gromadząc 64 punkty.

Na szóstym miejscu, na podstawie wyniku z eliminacji, sklasyfikowana została czwórka polskich zawodniczek w wyścigu drużynowamym na 4 km. W finale Włoszki pokonały ekipę Wielkiej Brytanii.

Bardzo zaciętą walkę stoczyli uczestnicy wyścigu na 1 km ze startu zatrzymanego, a o losach medali decydowały tysięczne części sekundy. Najszybszy okazał się Włoch Matteo Bianchi. Eliasz Bednarek odpadł w kwalifikacjach i sklasyfikowany został na 12. miejscu.

W sprincie kobiet do czołowej ósemki mistrzostw awansowała Nikola Sibiak, ale w ćwierćfinale rywalizacji musiała uznać wyższość utytułowanej reprezentantki Francji Mathilde Gros.

jb, PAP