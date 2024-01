Wielki powrót do Borussii Dortmund! "Nie mogę się doczekać"

Anglik Jadon Sancho po ponad dwóch latach spędzonych w Manchesterze United został wypożyczony do Borussii Dortmund, czyli klubu, w którym rozpoczynał seniorską karierę. "Kiedy wszedłem do szatni, poczułem się, jakbym wrócił do domu" - powiedział 23-letni piłkarz.