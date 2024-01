Był zawieszony za stosowanie kokainy. Rywal Huberta Hurkacza pod lupą

Wszystkie trzy polskie tenisistki, które wezmą udział w turnieju Australian Open, swoje rywalki poznały już w czwartek. Tego komfortu nie miał Hubert Hurkacz, który do piątku musiał poczekać na wyniki eliminacji do turnieju głównego. Ostatecznie wrocławianin w spotkaniu I rundy zmierzy się reprezentantem gospodarzy - Omarem Jasikiem.

ZOBACZ TAKŻE: Wszystko jasne! Hubert Hurkacz poznał rywala w pierwszej rundzie Australian Open

Australijczyk zajmuje obecnie 341. pozycję w rankingu ATP. W drodze do turnieju głównego pierwszego szlema w sezonie Jasik wygrał trzy trzysetowe pojedynki. Najpierw rozprawił się z Czechem Daliborem Svrciną. Następnie pokonał Zacharego Svajdę i Abdullaha Shelbayhema.

Awans do turnieju głównego jest dla Australijczyka sporym sukcesem. Jeszcze kilka lat temu Jasika był jednym z najbardziej uzdolnionych juniorów, z którym wiązano ogromne nadzieje. W 2014 roku młody Australijczyk sięgnął po zwycięstwo w młodzieżowym US Open w singlu i deblu. Ostatecznie, mimo ogromnego potencjału nie był w stanie awansować do czołowej dwusetki rankingu ATP.

Spadek formy i kolejne niepowodzenia sprowadziły tenisistę na złą drogę. Jasika wpadł w kłopoty z narkotykami. Cztery lata po triumfie w US Open, Australijczyk został przyłapany na zażywaniu kokainy. Dyskwalifikacja i surowa kara zaburzyła karierę 27-latka, który na kort wrócił dopiero w 2022 roku. W dwa sezony wygrał siedem turniejów rangi ITF, ale nie zbliżył się do poziomu, jaki prezentował w juniorskich latach.

Pojedynek Hurkacza z Jasikiem będzie pierwszym spotkaniem na korcie obu zawodników. Mecz zostanie rozegrany w poniedziałek lub wtorek.

K.P, Polsat Sport