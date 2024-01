Od zera do bohatera. Hiszpańska prasa znów docenia Lewandowskiego

To nie był wybitny mecz Barcelony, ale ostatecznie po raz pierwszy od września ubiegłego roku, ekipa prowadzona przez Xaviego pokonała rywala różnicą ponad jednej bramki. Do formy powoli wraca również Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski trafił do siatki rywali w drugim meczu z rzędu i znacząco przyczynił się do awansu "Dumy Katalonii" do finału Superpucharu Hiszpanii.

ZOBACZ TAKŻE: Cenna bramka Roberta Lewandowskiego! Będzie wielki hit w finale

Hiszpańskie media doceniły pewne zwycięstwo drużyny Xaviego nad Osasuną a "Mundo Deportivo" umieściło Lewandowskiego na okładce piątkowego wydania.

"Superclasico!" - Pobudzona Barcelona nie zawiodła w spotkaniu z Osasuną i będzie bronić tytułu w finale przeciwko Realowi Madryt" - możemy przeczytać na okładce hiszpańskiego dziennika.

"Lewandowski otworzył wynik meczu, a Lamine Yamal dobił rywali". Dziennikarze gazety zwracają również uwagę na kontuzję Raphinhi. Brazylijczyk po jednym z kontaktów z dwoma rywalami upadł na ziemię i musiał opuścić boisko już w pierwszej połowie. W piątek skrzydłowy Barcy przejdzie szczegółowe badania, które zdiagnozują jego uraz.

🫡 𝐋𝐞𝐰𝐚𝐧𝐝𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐯𝐞 𝐚 𝐬𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞



🎯 'Lewi' había gozado de dos ocasiones claras y en la tercera oportunidad no perdonó ante Herrera



✍️ @jaumemarcet https://t.co/tGZJ7rj1VC — Diario SPORT (@sport) January 11, 2024

W podobnym tonie o zwycięstwie Barcelony pisze hiszpański "Sport". W poście opublikowanym na platformie "X" jeden z dziennikarzy Jaume Marcet zwrócił uwagę, że Lewandowski miał dwie klarowne sytuację, a przy trzeciej nie dał szans bramkarzowi Osasuny. I nie była to ostatnia laurka wystawiona kapitanowi reprezentacji Polski.

🔴 𝐎𝐏𝐈𝐍𝐈𝐎́𝐍 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 | Lewandowski no ha olvidado que es un crack



✍️ La opinión de L. Miguelsanzhttps://t.co/nmYsEMRsFz — Diario SPORT (@sport) January 11, 2024

"Lewandowski nie zapomniał, że jest crackiem" - możemy przeczytać w kolejnym poście poświęconym zwycięstwu "Dumy Katalonii".

O powiewie świeżości pisze z kolei "L'Esportiu".

"Powiew świeżości. Barcelona pokonuje Osasunę i wykonuje mały krok do przodu. Piłkarze Xaviego kontrolowali mecz, zagrali skutecznie w obronie i podejmą próbą obrony Superpucharu w niedzielnym meczu przeciwko Realowi. Lewandowski otworzył wynik, a Lamine Yamal wraz z Pedrim i Joao Felixem wzbogacił grę ofensywną Barcy w drugiej połowie meczu" - podaje hiszpański dziennik.

W nieco stonowanych nastrojach o zwycięstwie "Dumy Katalonii" pisze "Marca". Dziennikarze hiszpańskiej gazety zwracają uwagę, że Real będzie miał szansę do rewanżu za ubiegłoroczną porażkę w finale Superpucharu Hiszpanii.

"Super-rewanż" - Barcelona i Real po raz kolejny zagrają o tytuł. Lewandowski i Yamal pieczętują wygraną "Blaugrany". Superpuchar Hiszpanii to turniej Realu i Barcelony" - można przeczytać na okładce dziennika.

O wyrównaniu rachunków piszą dziennikarze madryckiego "Asa".

🗞 Ya tenemos la #PortadAS del 12 de enero



⚔️ Ajuste de cuentas pic.twitter.com/JWQvEdHmB0 — Diario AS (@diarioas) January 11, 2024

"Wyrównanie rachunków" - Lewandowski i Yamal zapewniają Barcelonie awans do finału. Real jest gotowy na rewanż za ubiegłoroczną porażkę. Piłkarze klubu ze stolicy Katalonii chcą przegonić swoje demony z ostatnich tygodni". Hiszpańscy dziennikarze zwracają również uwagę na udany powrót kontuzjowanego w ostatnim czasie Pedriego.

Jak zmieniał się Robert Lewandowski? (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

K.P, Polsat Sport