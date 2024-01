Nikola Mazur przed ME w short tracku: W tym roku celuję wyżej!

W piątek w gdańskiej hali Olivia rozpoczynają się mistrzostwa Europy w short tracku. Pod nieobecność Natalii Maliszewskiej jedną z liderek naszej żeńskiej kadry będzie Nikola Mazur. - Wiem, na co jestem przygotowana, ale staram się nie skupiać na rezultacie, bo jaki będzie wynik końcowy moich działań, to się okaże – mówi w rozmowie z Polsatsport.pl reprezentantka Polski. Transmisja zawodów od piątku do niedzieli na żywo w Polsacie Sport Extra.