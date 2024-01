Barcelona chwali się Lewandowskim. Co za słowa!

Robert Lewandowski w drugim sezonie gry dla Barcelony nie bryluje tak bardzo jak w poprzednim, w którym debiutował. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal jest szalenie ważną postacią dla "Dumy Katalonii", co sam klub stara się podkreślić. Na oficjalnej stronie mistrzów Hiszpanii opublikowano artykuł, w którym chwali się Polaka za pewien wyczyn.

Jaki to wyczyn? Otóż Lewandowski jest jedynym piłkarzem Barcelony w tym sezonie, który strzelił gola we wszystkich czterech rozgrywkach, w których "Blaugrana" bierze udział. Mowa rzecz jasna o La Liga, Lidze Mistrzów, ale także o Copa del Rey i Superpucharze Hiszpanii.

"Gol strzelony w półfinale Superpucharu przeciwko Osasunie sprawił, że "9" Barcelony ma na swoim koncie trafienia w La Liga, Champions League, Copa del Rey i Superpucharze" - można przeczytać w pierwszych słowach artykułu na oficjalnej witrynie Barcy.

"Barcelona znalazła się w finale m.in. dzięki umiejętnościom strzeleckim Lewandowskiego. Polski napastnik otworzył wynik w 59. minucie, zdobywając jedenastą bramkę w sezonie" - czytamy dalej.

"Barcelonę dzieli jeden mecz od pierwszego trofeum w tym sezonie, a gol strzelony przez Lewandowskiego czyni go jedynym piłkarzem Barcy, który jak dotąd zdobył bramkę we wszystkich czterech rozgrywkach. W minioną niedzielę trafił do siatki z rzutu karnego w Copa del Rey przeciwko Barbastro, powiększając swój dorobek wypracowany w La Liga i Lidze Mistrzów. Napastnik będzie teraz szukał kolejnego gola w niedzielnym finale Superpucharu przeciwko Realowi Madryt" - piszą klubowe media.

Ponadto FC Barcelona przypominała na swojej stronie, że Lewandowski swojego jedynego gola w El Clasico strzelił właśnie w finale Superpucharu Hiszpanii w poprzednim sezonie. Wówczas podopieczni Xaviego Hernandeza wygrali 3:1, sięgając po pierwsze trofeum w sezonie. Na jego koniec udało się jeszcze zdobyć mistrzostwo kraju, a Lewandowski sięgnął po koronę króla strzelców La Liga.