Emocji nie brakowało! Lider górą w siatkarskim meczu na szczycie

PGE Rysice Rzeszów przegrały z Grupą Azoty Chemikiem Police 2:3 w meczu 15. kolejki Tauron Ligi. W starciu na szczycie wicelider uległ liderowi po bardzo interesującej konfrontacji. Policzanki powiększyły przewagę w tabeli nad rywalkami do sześciu oczek.

Już pierwszy set hitowego starcia dostarczył kibicom sporo emocji. Lepiej rozpoczęły go policzanki (6:10), gospodynie odrobiły straty (15:15), ale później oglądaliśmy fragment dobrej gry siatkarek Chemika, które wygrały pięć akcji z rzędu (17:23). Monika Fedusio wywalczyła piłkę setową dla przyjezdnych (19:24) i wydawało się, że jest już po secie. Tymczasem był to dopiero początek emocji, bo rzeszowianki niespodziewanie odrobiły straty przy zagrywkach Weroniki Szlagowskiej i dzięki skutecznej grze Gabrieli Orvosovej (24:24). Rozpoczęła się zacięta gra na przewagi, której ostatnim akcentem był skuteczny atak Martyny Łukasik (32:34).

Początek drugiej partii również udany dla ekipy z Polic (7:10). W środkowej części seta gospodynie wyrównały (14:14). Znów rywalizacja rozstrzygnęła się w końcówce, w której minimalną przewagę osiągnęły PGE Rysice. Były w tej części meczu skuteczniejsze od rywalek w ataku i to właśnie atak Ann Kalandadze ustalił wynik na 25:23.

W trzeciej odsłonie, po wyrównanym początku, na trzy oczka odskoczyły policzanki (9:12). Środkowa część seta to jednak koncert gry gospodyń. Wygrały najpierw cztery (13:12), a później sześć akcji z rzędu (19:14). PGE Rysice nadal były skuteczniejsze od przeciwniczek w ataku, a w tej partii wręcz dominowały w bloku (7–1). Końcówka bez większych emocji, a po ataku Kalandadze gospodynie wygrały 25:18.

Role odwróciły się w kolejnej partii. Tym razem siatkarki Grupa Azoty Chemika dominowały od początku (5:10) i w dalszej części seta nie zwalniały tempa. Punktowały w ataku i pewnie zmierzały po wygraną, a gospodynie nie były w stanie ich zatrzymać. Wynik na 18:25 ustaliła Monika Fedusio.

Mecz na szczycie Tauron Ligi został więc zwieńczony tie-breakiem. Lepiej rozpoczęła go ekipa z Polic, która przy zmianie stron miała trzy oczka zaliczki (5:8), a później odskoczyła na cztery (6:10). Gospodynie zerwały się do walki, a po ataku Orvosovej złapały kontakt (10:11). Finisz należał jednak do Chemika. Elizabet Inneh-Varga skończyła akcję, rzeszowianki popełniły błąd, blok dał piłkę meczową, a w kolejnej akcji gospodynie posłały piłkę w aut (10:15).

Najwięcej punktów: Gabriela Orvosova (31), Weronika Szlagowska (19), Ann Kalandadze (17) – PGE Rysice; Elizabet Inneh-Varga (31), Monika Fedusio (22), Agnieszka Korneluk (13), Martyna Łukasik (12) – Chemik. Sporo punktowych bloków na koncie obu ekip (16–15). MVP: Monika Fedusio (17/44 = 39% skuteczności w ataku + 3 asy + 2 bloki).

PGE Rysice Rzeszów – Grupa Azoty Chemik Police 2:3 (32:34, 25:23, 25:18, 18:25, 10:15)

Rysice: Magdalena Jurczyk, Katarzyna Wenerska, Amanda Coneo, Weronika Centka, Gabriela Orvosova, Ann Kalandadze – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Gabriela Makarowska-Kulej, Anna Obiała, Weronika Szlagowska, Wiktoria Kowalska. Trener: Stephane Antiga.

Chemik: Dominika Pierzchała, Elizabet Inneh-Varga, Monika Fedusio, Agnieszka Korneluk, Marlena Kowalewska, Saliha Sahin – Martyna Grajber-Nowakowska (libero) oraz Martyna Łukasik, Xia Ding, Bruna Honorio, Iga Wasilewska. Trener: Marco Fenoglio.

