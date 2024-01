Serie A: SSC Napoli - Salernitana. Relacja i wynik na żywo

Zieliński i jego Napoli nie mogą powiedzieć zbyt wiele pozytywnego na temat tego sezonu. Zwłaszcza, jeżeli mowa o zmaganiach w Serie A, gdzie obrońcy tytułu mistrzowskiego plasują się dopiero na dziewiątej pozycji (!) ze stratą już 20 punktów do liderującego Interu. To właśnie ekipa z niebiesko-czarnej części Mediolanu ma być nowym pracodawcą polskiego pomocnika od nowego sezonu.

Podopieczni Waltera Mazzarriego przegrali w poprzedniej kolejce aż 0:3 na wyjeździe z Torino, a w trzech ostatnich meczach zdobyli zaledwie punkt. Na pocieszenie mistrzowie Włoch zagrają niebawem w 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale z taką formą ciężko będzie im o sukces.

Priorytetem drużyny z Neapolu jest dostanie się do pierwszej czwórki tabeli ligi włoskiej, co dałoby jej grę w Champions League w kolejnym sezonie. Na razie zespół spod Wezuwiusza do czwartej lokaty traci pięć "oczek".

Salernitana to "czerwona latarnia" Serie A, która po wygranej na wyjeździe z Hellasem Werona 1:0, przegrała przed tygodniem u siebie z Juventusem 1:2. Do bezpiecznej pozycji zespół Mateusza Łęgowskiego, który w starciu ze "Starą Damą" zagrał w pełnym wymiarze czasowym, traci trzy punkty.

W poprzednim sezonie Salernitana potrafiła niespodziewanie zremisować na wyjeździe z piekielnie mocnym wówczas Napoli 1:1. Trenerem gości był wtedy dobrze znany w naszym kraju Paolo Sousa. Obecnie jego następcą jest Filippo Inzaghi.

Relacja i wynik na żywo meczu SSC Napoli - Salernitana od godz. 15:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport