25-letnia Amerykanka na liście WTA zajmuje obecnie 41. miejsce, ale niespełna cztery lata temu była czwarta. To właśnie w 2020 roku doszło do jedynego do tej pory jej meczu ze Świątek. Trzy lata młodsza Polka była górą w finale French Open i sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł.

Kenin natomiast ma w dorobku wygrany Australian Open 2020, ale w kolejnych sezonach nawet nie zbliżyła się do prezentowanego wówczas poziomu. Problemy zdrowotne sprawiły, że spadła do trzeciej setki rankingu WTA. Rok temu w Melbourne odpadła już w pierwszej rundzie.

W drugiej rundzie zwyciężczyni zagra albo z mistrzynią Australian Open 2016, Niemką polskiego pochodzenia Angelique Kerber albo z finalistką imprezy w 2022 roku Amerykanką Danielle Collins.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Sofia Kenin w nocy z poniedziałku na wtorek od godziny 02.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP