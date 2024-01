W pierwszym niedzielnym meczu 16. kolejki PlusLigi Skra Bełchatów we własnej hali zmierzy się z wicemistrzem Polski. Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl.

PGE GiEK Skra Bełchatów w tabeli PlusLigi zajmuje dziesiątą pozycję. Ma na swoim koncie siedem zwycięstw i osiem porażek. Nowy rok Skra rozpoczęła od przegranej z Jastrzębskim Węglem 1:3 (22:25, 18:25, 25:23, 18:25). W ostatniej kolejce bełchatowianie na wyjeździe pokonali w pięciosetowym boju Barkom-Każany Lwów 3:2 (25:22, 24:26, 25:16, 20:25, 15:10). W tie-breaku drużyna ze Lwowa miała problemy z przyjęciem, Skra dobrze prezentowała się w polu zagrywki, skutecznie grała w ataku, a po punktowym bloku odskoczyła na cztery oczka (6:10). W ostatnich akcjach siatkarze Barkomu popełnili dwa błędy, które przypieczętowały wygraną PGE GiEK Skry (10:15).

ZOBACZ TAKŻE: Polski siatkarz zmienił klub wewnątrz ligi. "Bomba transferowa!"

ZAKSA w tym roku nie triumfowała jeszcze w PlusLidze. W dwóch spotkaniach udało się jej wygrać zaledwie dwa sety. Najpierw kędzierzynianie we własnej hali ulegli ekipie Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (20:25, 17:25, 25:21, 20:25), a potem u siebie Jastrzębskiemu Weglowi również 1:3 (25:23, 22:25, 22:25, 24:26). Spośród wszystkich setów najbardziej wyrównany był ten czwarty, który okazał się ostatnim. Jastrzębianie długo prowadzili, ale im bliżej końca, tym mocniej do głosu dochodzili wicemistrzowie. Udało im doprowadzić do remisu 23:23. O rezultacie spotkania zadecydowała gra na przewagi.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 14 stycznia od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.

KZ, Polsat Sport