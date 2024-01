Szwajcarka najlepsza w Altenmarkt-Zauchensee. Odległe miejsce Polki

Gut-Behrami wyprzedziła dwie reprezentantki gospodarzy - o 0,25 s Cornelię Huetter oraz o 0,26 Mirjam Puchner. Triumfatorka sobotniego zjazdu Włoszka Sofia Goggia zajęła ósme miejsce.

32-letnia Gut-Behrami, mistrzyni olimpijska z Pekinu w supergigancie, odniosła pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata w 2008 roku właśnie w tej konkurencji, wymagającej połączenia prędkości z umiejętnościami technicznymi przy omijaniu bramek. W historii cyklu więcej triumfów w supergigancie zanotowała tylko Amerykanka Lindsey Vonn - 28.

W Austrii nie startowała liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Amerykanka Mikaela Shiffrin, która obecnie towarzyszy w szpitalu w Bernie swojemu partnerowi Aleksandrowi Aamodtowi Kilde. W sobotę Norweg uległ wypadkowi podczas zjazdu w Wengen.

Z nieobecności Shiffrin skorzystała, ale w niedużym stopniu, Włoszka Federica Brignone, która zajęła 14. miejsce w sobotnim zjeździe i 12. w supergigancie, co pozwoliło jej zmniejszyć stratę do Amerykanki do 142 punktów.

Kolejnym etapem Pucharu Świata alpejek będzie wtorkowy wieczorny slalom w austriackim Flachau, w którym start zapowiedziała Shiffrin.

JŻ, PAP