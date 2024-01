Koszmar młodego zawodnika. To koniec. "Powrót do pełni zdrowia nie będzie możliwy"

Espen Sola to 21-letni żużlowiec, który przez dwa ostatnie sezony ścigał się dla Tauron Włókniarza Częstochowa. Młody Norweg w poprzednim roku zanotował jednak bardzo groźny upadek, który niweczy jego dalszą karierę. Co gorsza, Skandynaw napisał w mediach społecznościowych, że powrót do pełni zdrowia nie będzie możliwy.