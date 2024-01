Kolejny transfer Rakowa. Obrońca wraca do Ekstraklasy

Rodin zaczynał karierę w bośniackiej drużynie GOSK Gabela, a jego kolejne kluby to: Lokomotiva Zagrzeb, HNK Sibenik, Akuminij Kidricevo, Zeljeznicar Sarajewo, AC Perugia i NK Varazdin. Latem 2020 roku trafił do Cracovii, w barwach której 74 razy wystąpił w ekstraklasie i zdobył 4 gole.

ZOBACZ TAKŻE: Dobre wieści dla Roberta Lewandowskiego. Zagra tam już niedługo

Na początku ubiegłego roku został wykupiony z Cracovii przez belgijskiego drugoligowca KV Ostenda, ale nie przebił się do pierwszego składu i niedawno rozwiązał kontrakt. Do Rakowa przychodzi jako wolny zawodnik.

Jego umowa z zespołem mistrzów Polski ma obowiązywać do końca czerwca 2025 roku, z opcją przedłużenia o kolejne półtora roku.

Rodin, to czwarty piłkarz, który dołączył do "Czerwono-Niebieskich" podczas obecnej przerwy w rozgrywkach. Wcześniej zrobili to: bośniacki bramkarz Mehmed Sahinovic, kenijski wahadłowy Erick Otieno oraz młody polski pomocnik Jakub Myszor. Ponadto z wypożyczenia do Warty Poznań powrócił obrońca Oskar Krzyżak.

KZ, PAP