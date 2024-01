Znów tworzy historię! Ogromne wyróżnienie dla Polaka. "Jestem zszokowany"

DP World Tour, znany również jako PGA European Tour, to najważniejsza europejska organizacja zajmująca się organizowaniem zawodów w golfie. W poprzednim sezonie Meronk wygrał trzy imprezy, które odbywały się pod jej szyldem - Australian Open (rozegrany w grudniu 2022, ale zaliczany do sezonu 2023), Italian Open oraz Andalucia Masters. Zajął czwarte miejsce w rankingu Race to Dubai i jako pierwszy Polak zapewnił sobie możliwość gry we wszystkich turniejach amerykańskiej ligi PGA Tour w 2024 roku.

Znakomity sezon Meronka nie pozostał niezauważony wśród pozostałych uczestników DP World Touru, którzy przyznali mu tytuł gracza roku. Na 31-letniego Polaka wskazało 38 procent zawodników. Drugie miejsce w głosowaniu zajął słynny Irlandczyk Rory McIlroy, a trzecie ex aequo Duńczyk Nicolai Hojgaard i Norweg Viktor Hovland.

Najlepszy zawodnik sezonu w cyklu, w którym występuje Meronk, otrzymuje nagrodę imienia Seve Ballesterosa, którą polski gracz odebrał w Dubaju z rąk syna legendarnego Hiszpana, Javiera.

Voted for by the players, congratulations @AdrianMeronk 💪 pic.twitter.com/46Bb95n3Yc — DP World Tour (@DPWorldTour) January 16, 2024

- To niesamowite uczucie. Szczerze mówiąc, jestem zszokowany, nie spodziewałem się tego. Zaskoczyliście mnie, zobaczyć swoje nazwisko obok tych wszystkich wspaniałych graczy jest czymś niewiarygodnym - powiedział Meronk, odbierając trofeum.

- Jestem bardzo wdzięczny za tę nagrodę. To, że inni zawodnicy docenili mój poprzedni sezon, wiele dla mnie znaczy - dodał. - Ostatni rok był jak na razie najlepszym w mojej karierze. Naprawdę się cieszę, że inni gracze to zauważyli i przyznali mi to wyróżnienie.

- Adrian w trakcie swojej karierze tworzył historię. Jestem zachwycony, że mogę mu raz jeszcze pogratulować, tym razem za to, że został pierwszym polskim graczem, którego nazwisko pojawiło się na znakomitej liście zwycięzców nagrody Seve Ballesterosa - powiedział dyrektor wykonawczy DP World Touru Keith Pelley.

GW, Polsat Sport