Na to liczy rywalka Igi Świątek. Powiedziała wprost

Collins na otwarcie pokonała wracającą po przerwie macierzyńskiej trzykrotną mistrzynię wielkoszlemową, Niemkę polskiego pochodzenia Angelique Kerber 6:2, 3:6, 6:1. W 2. rundzie z kolei trafi na tenisistkę, która ma na koncie cztery tytuły Wielkiego Szlema - aktualną liderkę światowego rankingu Świątek.

ZOBACZ TAKŻE: Trudna przeprawa faworytki. Wielka rywalka Świątek broniła setboli

- Gra Igi mówi sama za siebie, ma w zasadzie wszystkie narzędzia, zdolności sportowe i talent – każdemu jest z nią ciężko - oceniła Amerykanka.

Rywalizowała z Polką już sześć razy, w tym trzykrotnie w ubiegłym roku, i poniosła pięć porażek. Jedyne do tej pory zwycięstwo odniosła jednak właśnie w Melbourne. Collins była górą w półfinale Australian Open 2022, rozgrywając jeden z najlepszych meczów w swojej karierze.

- Nie jestem oczywiście zadowolona z wyniku, ale wiem, że Danielle zagrała znakomity tenis. Gdybym miała więcej szans na to, by wejść z nią w wymiany, to byłoby znacznie łatwiej. Ale ona zdobywała punkty serwisem i returnami. Próbowałam znaleźć rozwiązanie, ale domyślam się, jak ona się dziś czuła na korcie, bo ja czasem też tak mam. Trudno jest zatrzymać przeciwniczkę, gdy gra w ten sposób - oceniła wtedy Świątek.

Teraz Amerykanka liczy, że ponownie będzie miała "dzień konia" przeciwko liderce światowego rankingu.

- Mam nadzieję, że będę mieć jeden z najlepszych dni na korcie. Grając przeciwko najlepszym trzeba dać z siebie wszystko - dodała 30-latka z St. Petersburga na Florydzie.

W mediach głośno jest o trudnej drabince Świątek, która w 1. rundzie grała z inną Amerykanką, mistrzynią Australian Open 2020 Sofią Kenin (7:6, 6:2). Później na natomiast czekają ewentualnie m.in. triumfatorka French Open 2017 Łotyszka Jelena Ostapenko, dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa Białorusinka Wiktoria Azarenka czy mistrzyni Wimbledonu 2022 i ubiegłoroczna finalistka Australian Open Kazaszka Jelena Rybakina.

- Nie da się ukryć, że nie mam tu łatwej drabinki - zwróciła także uwagę 22-letnia Polka.

- Mamy mocną część drabinki! Jak ją zobaczyłam, to pomyślałam: "Wow, to dopiero losowanie". Uważam jednak, że to bardzo wiele mówi o obecnym poziomie kobiecego tenisa, głębi czołówki, zapleczu. Ale jeśli próbujesz wygrać Wielkiego Szlema, musisz pokonać wszystkich - dodała Amerykanka.

Danielle Collins - rywalka Igi Świątek w turnieju Australian Open Zobacz galerię

AA, PAP