W walce wieczoru gali Babilon MMA 42 w Żyrardowie Bartłomiej Gładkowicz (10-4) zmierzy się z Sergiuszem Zającem (4-1) w eliminatorze do mistrzowskiego pasa kategorii półciężkiej. – Uważam, że to może być kandydat do walki roku – mówi "Clark Kent", który zamierza w tym roku wygrać przynajmniej 3 pojedynki.

W drugiej połowie ubiegłego roku Bartek Gładkowicz powrócił do Babilon MMA po krótkiej przygodzie z KSW. Na gali Babilon MMA 38 w Chełmie zawodnik klubu Octopus Łódź rozstrzygnął na swoją korzyść wieloletni konflikt medialny z Piotrem "Ledą" Walawskim.

– To była cenna wygrana, jak każda inna. Piotrek to dobry chłopak, zdążyliśmy już puścić w niepamięć dawne czasy – komentuje 27-letni Gładkowicz, który teraz skupia się na kolejnym wyzwaniu. – Nie myślę o przyszłości, najpierw muszę wygrać z niebezpiecznym przeciwnikiem 27 stycznia na gali Babilon MMA 42 w Żyrardowie. Uważam, że zrobiłem postęp w każdej płaszczyźnie, więc mam sporo asów w rękawie, ale podchodzę z szacunkiem do każdego rywala – dodaje.

Rekord Gładkowicza z Babilon MMA to obecnie 3-1. Najpierw była porażka z Robertem Maciejowskim, a potem trzy kolejne wygrane – z Piotrem „Tadkiem” Drozdowskim i Filipem Tomczakiem przez KO w 1. rundzie, a następnie na punkty ze wspomnianym Walawskim. Utalentowany Sergiusz Zając (4-1) będzie stanowił kolejne duże wyzwanie dla fightera pochodzącego z Bydgoszczy.

– Uważam, że może to być kandydat do walki roku. Obiecuję, że dam z siebie wszystko, to będzie pojedynek godny walki wieczoru! – zapewnia "Clark Kent". – Mój sportowy cel na ten rok to wygranie 3-4 walk zawodowych. Zamierzam pójść w ślady mojego serdecznego kolegi Pawła Pawlaka – kończy Gładkowicz. Wspomniany "Plastinho" (obecny rekord 23-4-1) najpierw został mistrzem Babilon MMA, a potem dołożył do kolekcji mistrzowski pas KSW w wadze średniej.

Karta walk gali Babilon MMA 42 w Żyrardowie:

Walka wieczoru w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Bartłomiej "Clark Kent" Gładkowicz (10-4) vs Sergiusz Zając (4-1)



Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Gracjan Wyroślak (4-1) vs Adam Muzyka (4-0)



Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Dawid Kuczmarski (4-0) vs Wojciech Demczur (3-0)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Iwo Baraniewski (1-0) vs Miroslav Uchytil (1-1)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Michał "Benek" Bednarski (0-1) vs Michał Rudzki (1-1)



Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Arkadiusz Kolus (1-1) vs Marcin Kopcza (1-1)



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min - Marcin Krawczyk vs Nikodem Miastkowski



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min - Mykola Kos vs Paweł Selwa

