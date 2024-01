Szokujące słowa mistrza UFC! "Zadźgam Cię i trafię do więzienia"

Już w najbliższy weekend odbędzie się gala UFC 297, podczas której dojdzie do walki o pas kategorii średniej. Atmosfera pomiędzy rywalizującymi Seanem Stricklandem (28-5, 11 KO, 4 SUB) i Dricusem Du Plessisem (20-2, 9 KO, 10 SUB) jest bardzo napięta.

Strickland mistrzowski pas wywalczył we wrześniu, niespodziewanie wygrywając na punkty z Israelem Adesanyą. Podczas UFC 297 stanie do pierwszej obrony tytułu. Jego rywalem będzie Du Plessis, który jest niepokonany od ponad 5 lat. Ostatnim pogromcą Afrykanera był Roberto Soldic.

Obaj panowie wyraźnie nie pałają do siebie sympatią. Gorąco było już na konferencji prasowej w połowie grudnia.

- Myślisz, że ojciec mocno Cię lał? Pokażę Ci, co to znaczy być zbitym. Przypomni Ci się każde wspomnienie z dzieciństwa - rzucił w kierunku mistrza Afrykaner.

Należy wspomnieć, że ojciec Stricklanda znęcał się nad rodziną, gdy zawodnik był młody. Słowa pretendenta bardzo nie spodobały się mistrzowi, który podczas UFC 296 zaatakował rywala na trybunach. Doszło do regularnej bójki.

Teraz Strickland w swoim podcaście odniósł się do całej sprawy i zdradził, że napisał wiadomość do "Stillknocksa".

- W klatce spróbujemy się nawzajem zamordować, ale jeśli jeszcze raz wspomnisz o moim ojcu, to Cię zadźgam. Gdy wylecę do Kanady i poruszysz ten temat, to trafię do więzienia, zostanę deportowany. Osiem tygodni naszych treningów pójdzie na marne - napisał do "Du Plessisa Strickland.

Zdaniem panującego mistrza jego najbliższy rywal zrozumiał, że lekko przesadził i tego typu sytuacja nie będzie już miała miejsca. Gala UFC 297 odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę w Toronto.

IM, Polsat Sport