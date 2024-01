Dwóch Polaków zawalczy na hitowej gali UFC! Poznaliśmy kolejne zestawienie

UFC 299 w Miami zapowiada się znakomicie. Oprócz kilku interesujących starć zawodników ze ścisłego topu, w karcie walk znalazły się dwa pojedynki z udziałem Polaków. Wcześniej ogłoszono, że do klatki wejdzie Mateusz Gamrot (23-2-1NC, 8 KO, 5 Sub), a jego rywalem będzie Rafael Dos Anjos (32-15, 5 KO, 11 Sub) . Teraz okazało się, że na tej samej gali wystąpi Michał Oleksiejczuk (19-6-1NC, 14 KO, 1 Sub). "Husarz" skrzyżuje rękawice z Michalem Pereirą (29-11-2NC, 11 KO, 7 Sub).