Ciekawe wieści z NBA! Nikola Jokic musiał uznać wyższość Joela Embiida

To właśnie do tych dwóch koszykarzy należały poprzednie rozgrywki. Embiid został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) sezonu regularnego, a Jokic sięgnął z Nuggets po mistrzostwo i był MVP finałów.

Minionej nocy lepiej zaprezentował się 29-letni Kameruńczyk, ale z tego zwycięstwa nie wyciąga daleko idących wniosków.

"To on jest aktualnym mistrzem i MVP finałów. Dopóki nie odbierze mu się tego, to on jest najlepszy w lidze" - powiedział Embiid.

"Nie grałem przeciwko niemu (Embiidowi - przyp. red.). Grałem przeciwko całej jego drużynie. To był dobry mecz" - podkreślił natomiast Jokic.

76ers i Nuggets rzeczywiście stworzyli ciekawe widowisko. Koszykarze popełnili niewiele strat, a obie drużyny miały ponad 50-procentową skuteczność rzutów z gry.

Po pierwszej połowie był remis, a czwarta kwarta zaczynała się przy prowadzeniu Nuggets 104:99. Gospodarze jednak w kilka minut kompletnie odwrócili sytuację. Nie tylko wymazali stratę, ale zbudowali też 10-punktową przewagę, której już nie roztrwonili.

Nuggets z bilansem 28 zwycięstw i 14 porażek zajmują trzecie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. 76ers (26-13) są na trzeciej pozycji w Konferencji Wschodniej.

PI, PAP