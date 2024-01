Nie żyje trzykrotna mistrzyni olimpijska. Miała zaledwie 43 lata

Rumbewas zmarła w ubiegłą niedzielę w Regionalnym Szpitalu Ogólnym w Papui.

ZOBACZ TAKŻE: Zmarł jeden z najstarszych polskich olimpijczyków

- Pamiętam Lisę jako osobę, która była bardzo skoncentrowana na każdym treningu i zawodach. To uczyniło z niej legendę. Była zawodniczką podnoszenia ciężarów, która trzykrotnie brała udział w igrzyskach olimpijskich i zdobyła trzy medale - wspomina indonezyjski sztangista, Hadi Wihardja cytowany przez portal kompas.id.

Rumbewas debiutowała na igrzyskach olimpijskich w 2000 roku i od razu znalazła się na podium - zdobyła srebro w kategorii w wagowej do 48 kilogramów. Było to historyczne osiągnięcie dla Indonezji, bo zawodnicy z tego kraju do tamtego wydarzenia nie wywalczyli żadnego krążka w podnoszeniu ciężarów. Wyczyn ten był również wyjątkowy, ponieważ został osiągnięty, gdy zawody w podnoszeniu ciężarów kobiet zostały rozegrane po raz pierwszy na igrzyskach olimpijskich.

Cztery lata później w Atenach Rumbewas również zdobyła srebro, a w 2008 roku w Pekinie wywalczyła brąz, który otrzymała dopiero w grudniu 2017 roku, po oficjalnym zdyskwalifikowaniu za doping białoruskiej zawodniczki Nastassji Nowikawej.

Rumbewas stała się pierwszą indonezyjską zawodniczką podnoszenia ciężarów, która zdobyła medale we wszystkich trzech swoich udziałach na igrzyskach olimpijskich.

KZ, Polsat Sport