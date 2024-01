Sabalenka jest pewna. "Będzie jedną z topowych zawodniczek"

Aryna Sabalenka bez problemów awansowała do trzeciej rundy Australian Open. Białorusinka zmierzyła się z Brendą Fruhvirtovą. Młodziutkiej tenisistce udało się wywalczyć pięć gemów, ale nie starczyło to, by pokonać starszą rywalkę - Sabalenka wygrała 6:3, 6:2. Po zakończonym meczu wiceliderka rankingu WTA nie szczędziła miłych słów na temat Fruhvirtovej.

- Myślę, że jak na kogoś, kto ma 16 lat, wykonuje niesamowitą pracę. Życzyłabym sobie, by być na jej poziomie, gdy byłam w tym samym wieku. To niesamowita tenisistka. Uważam, że jeśli dalej będzie kontynuowała swoją drogę i ciężko pracowała, niebawem będzie jedną z topowych zawodniczek - zapowiedziała Białorusinka.

Tego dnia z równie młodą zawodniczką zmierzyła się Ons Jabuer - finalistka Wimbledonu 2022 i 2023 oraz US Open 2022. Tunezyjka uległa szesnastoletniej Mirrze Andriejewej 6:0, 6:2. Sabalenka nie kryła zszokowania takim rezultatem.

- To szalone. Moja siostra jest z 2009 roku. To naprawdę szalone. Ona mogłaby być moją siostrą. Ale starałam się zbyt dużo o tym nie myśleć. Wiem, że Mirra jest niesamowitą zawodniczką. Graliśmy już ze sobą parokrotnie. To kolejna nastolatka, która będzie należała do ścisłego światowego topu. Będę starała się o to, by skupić się na sobie i nie przepuścić tej młodej damy do kolejnej rundy - powiedziała Białorusinka.





Andriejewa urodziła się 29 kwietnia 2007 roku i występ w tegorocznej edycji Australian Open to dopiero czwarty występ w fazie głównej imprezy wielkoszlemowej. Rosjanka zadebiutowała w ubiegłorocznym French Open. Występ przeciwko Ons Jabeur był dla młodej tenisistki ważnym wydarzeniem.

- Byłam bardzo zdenerwowana przed meczem, ponieważ Ons już od dawna bardzo mnie inspiruje jako zawodniczka, swoim sposobem grania - powiedziała Andriejewa tuż po zwycięstwie.

KZ, Polsat Sport