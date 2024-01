Lubinianie lepiej rozpoczęli to spotkanie, szybko wypracowali solidną zaliczkę, grając skutecznie w ataku (8:4). Bełchatowianie mieli problemy w przyjęciu i na przestrzeni seta niebyli w stanie dogonić gospodarzy (12:6, 20:13). W końcówce nieco zmniejszyli straty, ale lubinianie kontrolowali sytuację. Jake Hanes zamknął seta skutecznym atakiem (25:20).

Początek drugiej odsłony to wyrównana gra obu ekip i do pewnego momentu wynik oscylował wokół remisu (11:11). Gospodarze uzyskali na moment przewagę (14:12), ale Skra wygrała pięć kolejnych akcji i przejęła inicjatywę (14:17). Siatkarze Cuprum gonili wynik, goście odskoczyli jednak po asie Dawida Konarskiego na cztery oczka (18:22). Gospodarze popełnili w tej partii zbyt wiele błędów – trzy ostatnie punkty w tym secie dały ekipie z Bełchatowa zepsute zagrywki rywali (22:25).

W trzecim secie gra obu ekip falowała. Początek to dobra gra Skry i błędy gospodarzy, co pozwoliło przyjezdnym wypracować przewagę (6:10, 9:13). Gospodarze przegrywali 10:15, gdy zerwali się do walki i błyskawicznie odrobili straty (16:16). Końcówka potoczyła się po myśli bełchatowian, którzy zamknęli seta punktowym blokiem (19:25). Błędy własne pogrążyły gospodarzy w tej odsłonie...

Siatkarze PGE GiEK Skry złapali właściwy rytm i utrzymywali go w czwartej partii. Przeważali od początku (1:4, 6:10), a gospodarze nie zdołali skutecznie odpowiedzieć. W końcówce bełchatowianie mieli wyraźną przewagę (14:20) i kontrolowali sytuację. Dawid Konarski skutecznym atakiem wywalczył piłkę meczową (17:24), a brakujący punkt zdobył Adrian Aciobanitei (18:25).

Skrót meczu Cuprum - Skra:



Najwięcej punktów: Alexander Berger (18), Jake Hanes (17), Wojciech Ferens (13) – Cuprum; Dawid Konarski (16), Bartłomiej Lemański (16), Bartłomiej Lipiński (11), Adrian Aciobanitei (10) – Skra. MVP: Bartłomiej Lemański (12/16 = 75% skuteczności w ataku + 4 bloki).

KGHM Cuprum Lubin – PGE GiEK Skra Bełchatów 1:3 (25:20, 22:25, 19:25, 18:25)

Cuprum: Alexander Berger, Jakub Strulak, Jake Hanes, Wojciech Ferens, Paweł Pietraszko, Danilo Gelinski – Mateusz Masłowski (libero) oraz Maksymilian Granieczny (libero), Adam Lorenc, Kajetan Kubicki, Seweryn Lipiński. Trener: Paweł Rusek.

Skra: Adrian Aciobanitei, Bartłomiej Lemański, Dawid Konarski, Bartłomiej Lipiński, Mateusz Poręba, Grzegorz Łomacz – Benjamin Diez (libero) oraz Przemysław Kupka, Jakub Rybicki, Pierre Derouillon, Wiktor Nowak. Trener: Andrea Gardini.

RM, Polsat Sport