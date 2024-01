Pierwszy mecz o awans do ćwierćfinału Pucharu CEV siatkarki Grupy Azoty Chemika Police przegrały na wyjeździe z włoskim Reale Mutua Fenera. Spotkanie pewnie rozpoczęły gospodynie, które prowadziły przez większą część seta i go wygrały (25:19). W drugiej odsłonie role się odwróciły i to polski zespół ugrał seta (25:16). Pomogła w tym świetna dyspozycja Elizabet Inneh, która zdobyła w tej partii siedem punktów. Dwie pozostałe partie padły łupem gospodyń (25:20, 25:19). Chemik do awansu potrzebuje zwycięstwa w czasie zasadniczym w stosunku 3:0 lub 3:1 i potem jeszcze wygrania „złotego seta”.

Grupa Azoty Chemik Police jest liderem TauronLigi - na piętnaście meczów przegrała tylko raz - przeciwko drużynie ŁKS Commercecon Łódź 2:3. Reale Mutua Fenera Chieri’76 we włoskiej lidze znajduje się na piątym miejscu i ma na swoim koncie dziewięć zwycięstw i siedem porażek. Do lidera - A. Carraro Imoco Conegliano traci aż 17 punktów.

KZ, Polsat Sport