Niemal wszystkie polskie kluby PKO BP Ekstraklasy chcą sprzedawać. Albo muszą. By spinał się budżet. By można było normalnie funkcjonować. Co okno transferowe prezesi zacierają ręce, gdy uda się kogoś „upłynnić”. Pewnie, że zawsze będziemy ligą sprzedażową. Że nie stać nas na wiele historii, która dotyczą tych zamożniejszych. Ale co ma powiedzieć kibic, który wobec swojej drużyny ma sportowe oczekiwania? Cieszyć się, że w następnej rundzie jego drużyna będzie prawdopodobnie słabsza?