Wreszcie! Koniec fatalnej passy. Trwała... 27 lat

Francuz Cyprien Sarrazin wygrał na słynnej trasie w Kitzbuehel zjazd zaliczany do klasyfikacji alpejskiego Pucharu Świata. To jego drugie zwycięstwo w sezonie w tej konkurencji, po raz pierwszy triumfował pod koniec grudnia w Bormio. To pierwsza wygrana francuskiego alpejczyka na legendarnej trasie od... 27 lat. Polacy nie startowali.