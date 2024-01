Co za końcówka! Anwil wygrał ważny mecz

Luke Petrasek rozpoczął ten mecz od pięciu kolejnych punktów, ale później do głosu doszedł MKS, który dzięki akcji Taylera Personsa sam miał pięć punktów przewagi. Sytuację następnie ponownie zmieniali jednak Ziga Dimec wraz z Amirem Bellem. Jak się okazało - tylko na chwilę. Kolejne trafienia Dawida Słupińskiego oraz Xeyriusa Williamsa sprawiły, że po 10 minutach było 25:24. Anwil drugą kwartę rozpoczął od serii 0:13, a świetnie radzili sobie Janari Joesaar i Mateusz Kostrzewski. Rywalizację później nawiązywali chociażby Persons i Williams. Dzięki trójce tego drugiego dąbrowianie zbliżyli się na dwa punkty. Po chwili trójka Błażeja Kulikowskiego dawała im nawet przewagę! Ostatecznie jednak dzięki rzutom wolnym Tomasa Kyzlinka pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:48.



Zobacz także: Polski Cukier Start z pewnym zwycięstwem w Łańcucie

W trzeciej kwarcie ważne trójki trafiał Victor Sanders, dzięki czemu ekipa trenera Przemysława Frasunkiewicza utrzymywała się na prowadzeniu. Z drugiej strony trafiał też Lovell Cabbil, przez co gospodarze nadal byli w grze. Po rzucie Xeyriusa Williamsa przegrywali tylko dwoma punktami. Dzięki zagraniu Janariego Josaara po 30 minutach było 65:69. W kolejnej części meczu obie drużyny miały problemy z konstruowaniem ataku, co było korzystne dla włocławian, utrzymujących przewagę. Po efektownym wsadzie Kalifa Younga byli lepsi o osiem punktów. Dąbrowianie się nie poddawali - po trójce Taylera Personsa przegrywali tylko dwoma! W końcówce kluczową akcję skutecznie wykończył Amir Bell. Williams mógł jeszcze doprowadzić do dogrywki, ale nie trafił, a to oznaczało zwycięstwo Anwilu 87:84.

Najlepszym zawodnikiem gości był Luke Petrasek z 18 punktami i 4 zbiórkami. Tayler Persons zdobył dla gospodarzy 21 punktów, 11 asyst i 5 zbiórek.

MKS Dąbrowa Górnicza - Anwil Włocławek 84:87 (25:24, 22:24, 18:21, 19:18)

MKS Dąbrowa Górnicza: Tayler Persons 21, Dominik Wilczek 17, Xeyrius Williams 16, Lovell Cabbil 15, Nicolas Carvacho 7, Błażej Kulikowski 5, Dawid Słupiński 3, Marcin Piechowicz 0, Maciej Kucharek 0.

Anwil Włocławek: Luke Petrasek 18, Victor Sanders 14, Tomas Kyzlink 12, Amir Bell 11, Janari Joesaar 9, Ziga Dimec 7, Mateusz Kostrzewski 6, Kalif Young 5, Jakub Garbacz 5.

plk.pl