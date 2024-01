Reprezentant Polski blisko podium! Triumfował Brytyjczyk

W zawodach, które odbyły się w miejscowości Kluż-Napoka, drugie miejsce zajął inny Brytyjczyk Jonathan Walker (Beta), a trzecie Niemiec Manuel Lettenbichler (KTM).

Olszowy w sobotę w Super Pole nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej zaś w poszczególnych finałach był piąty, trzeci i piąty. W tym sezonie w cyklu MŚ nie bierze udziału jeden z najlepszych na świecie specjalistów od wyścigów ekstremalnych Tadeusz Błażusiak (Stark Varg). Chciał on startować na motocyklu o napędzie elektrycznym, na co się nie zgodziła Międzynarodowa Federacja Motocyklowa (FIM). Poza tym kilkanaście dni temu podczas treningu uległ kontuzji.

SuperEnduro to motocyklowe wyścigi w hali (czasami na stadionie), z przeszkodami na torze w postaci belek, mostów, odcinków kamienistych, rowów z wodą, itp.

W trakcie każdej imprezy najlepsi zawodnicy rywalizują w trzech finałach. W każdym z nich mogą zdobyć punkty do klasyfikacji generalnej. Otrzymuje je także trójka najlepszych zawodników w eliminacjach czasowych (tzw. Super Pole, decyduje o pozycji zawodników na starcie w finałach). Dodatkowo sumuje się punkty zdobyte przez motocyklistów w danym dniu, po czym ogłaszani są najlepsi w danej imprezie.

W klasyfikacji generalnej mistrzostw prowadzi Bolt - 239 pkt, zaś Olszowy zajmuje piąte miejsce - 132. Kolejne zawody cyklu odbędą się w Budapeszcie 3 lutego.

KZ, PAP