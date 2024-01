Przypomnijmy, że broniący tytułu Strickland (28-5, 11 KO, 4 Sub) był sprawcą największej niespodzianki w świecie MMA w 2023 roku. "Tarzan" był skazywany na pożarcie w starciu z Israelem Adesanyą. Dla Nigeryjczyka miało to być przetarcie przed większymi wyzwaniami. Tymczasem Amerykanin zaprezentował się wyśmienicie, pokonał na punkty rywala i odebrał mu tytuł mistrzowski. Na gali w Toronto słynący z kontrowersyjnych wypowiedzi i ciętego języka Strickland stanie do pierwszej obrony pasa.

Jego przeciwnikiem będzie dobrze znany polskim kibicom Du Plessis (20-2, 9 KO, 10 Sub). Reprezentant RPA w przeszłości walczył w KSW i był nawet mistrzem organizacji w wadze półśredniej. W 2020 roku "Stillknocks" zadebiutował w UFC, już jako zawodnik dywizji średniej. Od tamtej pory dla stoczył sześć pojedynków pod szyldem amerykańskiego giganta i za każdym razem opuszczał oktagon jako zwycięzca. Po raz ostatni miało to miejsce w lipcu zeszłego roku, gdy pokonał przez TKO w drugiej rundzie byłego mistrza Roberta Whittakera. Dodajmy, że Du Plessis był dużym underdogiem przed tym starciem i większość ekspertów typowała wygraną Australijczyka.

Strickland i Du Plessis nie darzą się sympatią. Odkąd ogłoszono ich pojedynek regularnie przepychają się w mediach. Dodatkowo na UFC 296 między zawodnikami doszło do szamotaniny na trybunach. Całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery, a nagranie stało się hitem internetu.

Co-main event UFC 297 wyłoni natomiast nową mistrzynię wagi koguciej. W tej kategorii od ponad pół roku mamy bezkrólewie - dotychczasowa mistrzyni Amanda Nunes zakończyła karierę. O zwakowany tytuł powalczą Pennington (15-8, 1 KO, 4 Sub) i Bueno Silva (10-2-1-1NC, 1 KO, 7 Sub). Łącznie w karcie głównej znalazło się pięć pojedynków. Szczególnie ciekawie zapowiada się potyczka Arnolda Allena (19-2, 7 KO, 4 Sub) z Movsarem Evloevem (17-0, 3 KO, 4 Sub).

UFC 297: Kiedy gala? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja karty głównej gali UFC 297 w nocy z soboty (20 stycznia) na niedzielę (21 stycznia) w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 04:00.

Karta główna (04:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):



185 lb: Sean Strickland (28-5) - Dricus Du Plessis (20-2)

135 lb: Raquel Pennington (15-8) - Mayra Bueno Silva (10-2-1-1)

170 lb: Neil Magny (28-11, 7 KO, 4 Sub) - Mike Malott (10-1, 4 KO, 6 Sub)

185 lb: Chris Curtis (30-10) - Marc-Andre Barriault (16-6)

145 lb: Arnold Allen (19-2) - Movsar Evloev (17-0)

Karta wstępna (02:00):



135 lb: Brad Katona (13-2) - Garrett Armfield (9-3)

145 lb: Charles Jourdain (15-6-1) - Sean Woodson (10-1-1)

135 lb: Serhiy Sidey (10-1) - Ramon Taveras (9-2)

115 lb: Gillian Robertson (12-8) - Polyana Viana (13-6)

Karta przedwstępna (00:30):



170 lb: Yohan Lainesse (9-2) - Sam Patterson (10-2-1)

125 lb: Jasmine Jasudavicius (9-3) - Priscila Cachoeira (12-5)

125 lb: Malcolm Gordon (14-7) - Jimmy Flick (16-7)