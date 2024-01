Bayern Monachium plasuje się na drugim miejscu w tabeli Bundesligi. Bawarczycy mają na swoim koncie 41 punktów i tracą siedem "oczek" do lidera, czyli ekipy Bayeru Leverkusen. Warto podkreślić, że podopieczni Thomasa Tuchela mają jeszcze dwa zaległe spotkania do rozegrania. Mimo to drużyna nie może sobie pozwolić na zlekceważenie Werderu w niedzielnym starciu.

Drużyna z Bremy zremisowała trzy ostatnie mecze w Bundeslidze. Pozycja w tabeli może natomiast delikatnie niepokoić kibiców. Werder zajmuje 14. miejsce w stawce i niebezpiecznie balansuje nad strefą spadkową. Czy gościom uda się sprawić niespodziankę w rywalizacji z Bayernem i wywieźć cenne punkty z Monachium?

Relacja live i wynik na żywo meczu Bayern Monachium - Werder Brema od godz. 15:30 na Polsatsport.pl.

hs, Polsat Sport