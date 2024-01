48-letni Ronnie O'Sullivan wygrał kolejny turniej! Przegrywał w finale już 0:4...

Ronnie O'Sullivan i Judd Trump zmierzyli się w finale snookerowego turnieju World Grand Prix. Górą okazał się "The Rocket", triumfując 10:7.

Finałowy mecz rozpoczął się w wymarzony sposób dla młodszego z Anglików. Trump po czterech partiach prowadził bowiem 4:0. Z czasem do głosu zaczął dochodzić "The Rocket" i ostatecznie do przerwy przegrywał zaledwie 3:5.

Wieczorna sesja rozpoczęła się od powrotu Trumpa na trzyfrejmowe prowadzenie. O'Sullivan nie wykorzystał licznych szans i to młodszy z zawodników wygrał dziewiątą partię. Niepowodzenie w pierwszym frejmie nie zraziło "Rakiety" - na przerwę Anglicy schodzili z wynikiem 6:6.



Po przerwie O'Sullivan po raz pierwszy wyszedł na prowadzenie. W kolejnej partii Trump miał kapitalną okazję do doprowadzenia do remisu, ale nie trafił czarnej bili na zwycięstwo w partii i przegrywał już 6:8. Następny frejm i... kolejna "kradzież" w wykonaniu O'Sullivana. Ostatecznie finał zakończył się wygraną bardziej doświadczonego z zawodników 10:7.

Kilka dni temu lider światowego rankingu triumfował w turnieju Masters, kiedy to w finale pokonał Alistera Cartera.

Finał World Grand Prix 2024:

Ronnie O'Sullivan - Judd Trump 10:7

BS, Polsat Sport