160 kwalifikacji na igrzyska i... dyskusja o strojach. Za nami trzecia Olimpijska Loża Prasowa

Jedną z głównych kwestii, poruszonych podczas trzeciej Olimpijskiej Loży Prasowej, były stroje polskiej reprezentacji. PKOl zmienił niedawno producenta i nasi olimpijczycy wystąpią w Paryżu w strojach dostarczonych przez firmę Adidas.

- Sportowcy wypowiadali się o nowych strojach w samych superlatywach. Dzisiaj to dziennikarze mogli te stroje zobaczyć, dotknąć i przymierzyć i od nich również mieliśmy same pozytywne reakcje. To jest dla mnie najważniejsze - skomentował Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat, słusznie zaznaczył, że odbiór strojów wśród szerszej publiki może się znacznie zmienić, gdy Biało-Czerwoni będą osiągali w nich dobre wyniki na najważniejszej imprezie czterolecia.

- Kwestia strojów to temat ważny, ale myślę, że drugoplanowy, bo jeśli na tych strojach będą wisieć medale olimpijskie, to wszyscy je dzięki tym medalom pokochają. A tak poważnie: nowy dostawca strojów to firma porządna, z ogromnymi tradycjami, kojarzona z wieloma wielkimi sukcesami polskiego sportu i mam nadzieję, że przyniesie nam szczęście. Najważniejsze jest to, że środowisko chce się integrować, bo dzięki temu będzie można w tym gronie załatwić wiele spraw ważniejszych niż jakość strojów, w których wystąpią sportowcy - powiedział Marian Kmita.

A o medale będzie miał kto walczyć. Polacy wywalczyli już 160 przepustek do Paryża, a olimpijczyków może być jeszcze więcej, gdyż w niektórych dyscyplinach dopiero ruszają kwalifikacje do igrzysk.

- Na dzisiaj mamy 160 olimpijskich kwalifikacji. To cieszy, a liczba ta cały czas rośnie. Za tydzień zaczynamy kwalifikacje w koszykówce 3x3, tu też mamy duże szanse i mam nadzieję, że zarówno kadra męska, jak i żeńska, wywalczą bilety do Paryża. Tym bardziej, że w Hongkongu drużynie kobiet zabrakło punktu, by awansować - przypomniał Radosław Piesiewicz.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.