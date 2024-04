PKOL chwalony za swoje działania. "To zasługuje na wyróżnienie"

Polski Komitet Olimpijski pod batutą prezesa Radosława Piesiewicza czyni wszelkie starania, aby nasza reprezentacja na igrzyskach w Paryżu miała jak najlepsze warunki do pracy i przygotowań. Za działania i pomysły PKOL zbiera niemal zewsząd pochlebne recenzje. Do pełni szczęścia brakuje już tylko sukcesu sportowego.

Nowoczesny sprzęt, lukratywny kontrakt ze sponsorem, wysokie i atrakcyjne apanaże dla medalistów, efektowne stroje oraz stworzenie nowatorskiej siedziby w postaci Domu Polskiego, ulokowanego w Paryżu na potrzebę zgrupowań reprezentacji Polski, przedstawicieli mediów oraz kibiców - to inicjatywy PKOL-u na niespełna sto dni przed rozpoczęciem tegorocznych igrzysk olimpijskich w stolicy Francji. To wszystko zostało zaprezentowane opinii publicznej na niedawnym wydarzeniu zorganizowanym w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

- To, co zostało zaprezentowane na tym wydarzeniu przez prezesa PKOL-u, pana Piesiewicza zasługuje na wyróżnienie. Stroje są bardzo ciekawe, do tego dobry kontrakt z Adidasem. Myślę, że na wysokości zadania staną też ci, którzy założą te stroje. Mam nadzieję, że tak będzie i będziemy się cieszyć wszyscy wspólnie - przyznał prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Henryk Olszewski.

Nasi kadrowicze, którzy będą reprezentować Polskę na najważniejszej imprezie sportowej czterolecia mogą liczyć na znakomite warunki do przygotowań i treningów. Istnieją zatem nadzieje, że na igrzyskach w Paryżu - wyjątkowych, bo równo sto lat od wywalczenia przez nasz kraj pierwszych olimpijskich krążków, sięgniemy po wiele medali.

- Każde igrzyska są wyjątkowe, bo to jest święto światowego sportu. Myślę, że wypadniemy na miarę możliwości. Nigdy nie oceniałem tego w medalach, których zdobywa się tyle, na ile przeciwnik pozwoli. Liczę jednak na to, że zawodnicy zanotują świetne rezultaty, które z kolei przekują się w medale - zaznaczył Olszewski.

Rozmowa z Henrykiem Olszewskim w załączonym materiale wideo.