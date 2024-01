Mogła zdobyć siatkarskie szczyty! Zmieniła branżę i dziś podbija internet (ZDJĘCIA)

Klara Peric urodziła się w 1998 roku w chorwackim mieści Vinkovci i od dzieciństwa postawiła na sport, a konkretnie siatkówkę. Na boisku występowała jako rozgrywająca, a trenerzy od razu dostrzegli jej talent umożliwiając seniorski debiut już w 2014 roku w barwach HAOK Mladost. W tym samym sezonie Peric ze swoimi koleżankami z zespołu zdobyła Puchar Chorwacji oraz zajęła drugie miejsce w ligowych rozgrywkach.

W 2016 roku Peric przeniosła się do włoskiego Pomi Casalmaggiore, a rok później reprezentowała barwy CVB Barca. W 2017 roku Chorwatkę wyróżniono jako najlepszą rozgrywającą podczas europejskich kwalifikacji do mistrzostw świata do lat 20.



Jej pasją od zawsze były gry wideo, a w jednym z wywiadów dla chorwackiego serwisu vecernji.hr przyznała, że posiada cenione w świecie gamingu konsole PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Pasje do komputerów oraz konsoli przeniosły się również na pole akademickie, bowiem Peric kontynuuje studia z zakresu digital media oraz game design.



Między innymi rozwój kariery naukowej był jednym z powodów trudnej decyzji o porzuceniu siatkówki. We wrześniu 2023 roku Peric opublikowała wzruszający post na swoim Instagramie, gdzie podzieliła się łamiącą wiadomością. Po wielu latach Chorwatka zdecydowała się rozstać z siatkówką i zakończyć sportową karierę. Mimo rozstania ze sportem jej konto na Instagramie wciąż śledzi prawie 400 tysięcy osób i jest popularną influencerką w swoim kraju.

