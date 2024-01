Ona chce kupić polski klub. Jej przeszłość może zaskakiwać (ZDJĘCIA)

Mowa o Anamarii Prodan, która opowiedziała o swoich przemyśleniach w serwisie "digisport.ro".



- Piłka nożna stoi na wyższym poziomie niż w Rumunii. Czym innym jest edukacja, czym innym jest otwartość. Po co inwestować w Rumunii w piłkę nożną i iść do więzienia, skoro możesz pojechać do Polski, Belgii, Francji, by wszyscy cię szanowali? Nie miałam jeszcze zaszczytu poznać właściciela Radomiaka. Z tego, co wiem, to jest niesamowitym człowiekiem - stwierdziła.

Dyrektorem sportowym Radomiaka jest Mołdawianin Octavian Moraru i to ma być jego pomysł, by Prodan została zaangażowana w nowy projekt.

51-letnia była modelka "Playboya" ma doświadczenie w piłce nożnej. Pośredniczyła m.in. przy transferach Łukasza Szukały do Arabii Saudyjskiej czy też Nicolae Stanciu, który za 10 mln euro przeniósł się ze Sparty Praga do Al-Ahli. Cztery lata z rzędu święciła triumfy w kategorii "Menadżer Roku" podczas Gali Fanatik.

Prodan pełniła też funkcje kierownicze w wielu rumuńskich klubach, takich jak CS Bufftea, FC Snagov czy FC Universitatea Cluj.

Prodan jest niezwykle popularna. Na Instagramie śledzi ją ponad 1 mln widzów.

