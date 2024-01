Superpuchar Włoch dla Interu. Brutalny mecz w Rijadzie

Obie drużyny od początku chciały ruszyć pod bramkę przeciwnika, choć to Inter wydawał się bliższy oddania celnego strzału. W szczególnie dobrej sytuacji odnalazł się Federico Dimarco uderzając tuż obok prawego słupka po pierwszym kwadransie gry.

Jeszcze bliżej gola, bo uderzając już bezpośrednio z bliskiej odległości do siatki był Lautaro Martinez, ale snajper Interu pomimo wypełnienia swojego zadania musiał uznać werdykt sędziego, który dopatrzył się wcześniej spalonego.



Spotkanie nie obfitowało w gole i groźne strzały, ale za to miłośnicy twardej gry i walki w środku pola, czasem niezbyt przepisowej, mieli powody do świętowania. Sędzia był bardzo pobłażliwy i wysoko wyznaczył granicę przyznania kartki, ale wątpliwości nie pozostawił mu już Amir Rrahmani oglądając żółty kartonik. Kilka minut później ta sama sztuka "udała się" Hakanowi Calhanoglu.



W drugiej połowie gra zaostrzyła się jeszcze bardziej, a do ataku ruszyło Napoli. Strzał Kwiczy Kwaraskelii musiał powstrzymywać Yann Sommer, ale to nie Gruzin zapisał się w protkole meczowym, a Giovanni Simeone, któy w zaledwie pięć minut zgarnął dwie żółte kartki i powędrował do szatni. Napoli od 60. minuty musiało radzić sobie w dziesiątkę.



Inter chciał wykorzystać przewagę, ale brakowało skuteczności. Na miarę swoich umiejętności w ataku nie grał Marcus Thuram, a o niewielką odległość chybił Calhanoglu. Próby zdobycia bramki trwały w najlepsze, ale dopiero w doliczonym czasie gry dzieła dopełnił Martinez. Argentyńczyk wykończył płaską piłkę posłaną blisko piątego metra i nie zmarnował doskonałej okazji. Chwilę później zszedł z boiska przy aplauzie trybun, a sędzia po nieco dłuższym momencie zakończył spotkanie.



Napoli - Inter Mediolan 0:1 (0:0)



Bramka: Lautaro Martinez 91



Czerwona kartka: Giovanni Simeone (Napoli) - 60

PI, Polsat Sport